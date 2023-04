Was Beauty- und Hautpflege angeht, haben die Koreaner*innen in den letzten Jahren die Weltherrschaft an sich gerissen. Kein Wunder. Die meisten koreanischen Frauen sehen aus, als bestünde ihre Haut aus purem Porzellan. Das perfekte Beispiel: Beauty-Mogul und Pflege-Vorbild Charlotte Cho. Mittlerweile haben wir gelernt, was der Schlüssel zum perfekten Hautbild zu sein scheint: eine Beauty-Routine, die aus sage und schreibe zehn Schritten besteht. Die perfekte Pflege-Packung für einen gemütlichen Tag in den eigenen vier Wänden. Und so sieht das XXL-Beauty-Ritual aus: