Was Beauty- und Hautpflege angeht, hat Korea in den letzten Jahren sozusagen die Weltherrschaft an sich gerissen. Kein Wunder. Die meisten koreanischen Frauen sehen aus, als bestünde ihre Haut aus purem Porzellan. Das perfekte Beispiel: Beauty-Mogul und Pflege-Vorbild Charlotte Cho. Mittlerweile haben wir gelernt, was der Schlüssel zum perfekten Hautbild zu sein scheint: eine Beauty-Routine, die aus sage und schreibe zehn Schritten besteht. Die perfekte Pflege-Packung für einen gemütlichen Tag in den eigenen vier Wänden. Und so sieht das XXL-Beauty-Ritual aus: