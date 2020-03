How to: Sicher Lebensmittel einkaufen gehen

Quarantäne-Life is real. Das einzige Highlight, das uns neben einem ausgiebigen Spaziergang noch bleibt: der Ausflug in den Supermarkt. Und so traurig das auch klingen mag, irgendwie ist das zurzeit ja tatsächlich ein bisschen aufregend. Immerhin fühlt man sich im Supermarkt des Vertrauens gerade wie im falschen Film. Da zählen Menschen, wer reinkommt, und beobachten unser Verhalten. Überall sorgen Schilder und Desinfektionsmittel für richtiges Verhalten. Fühlt man sich deswegen sicher? Eher nicht. Stattdessen fragt man sich permanent: Was darf ich noch und auf was sollte ich beim Lebensmittelshoppen lieber verzichten, um mich und andere nicht in Gefahr zu bringen?