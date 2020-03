Oh my greek!, Zürich

Tatsächlich haben wir selbst in Woche zwei des landesweiten Lockdowns noch nicht ausser Haus Essen bestellt. Mein Liebster nutzt das tägliche Kochen zur Entspannung (meine Theorie) und er macht das fantastisch. Nun möchte ich mich aber revanchieren und ihm auch etwas Feines auftischen. Lust haben wir beide auf griechisches Essen, ins herzige Oh my greek! an der Zürcher Kalkbreite haben wir es bisher auch nicht geschafft, also probieren wirs mal dort. Der Gyros Club mit Pommes soll der Knaller sein! Und sind Baklavas nicht die perfekte Nervennahrung?

Leoni Hof, Kultur Editor Bolero