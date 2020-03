Für das eine oder andere Paar (oder auch die WG) mag das keine Challenge sein, für uns ist das 24/7-Aufeinanderhocken komplett neu. Er: wegen seiner Anstellung in Bern normalerweise immer recht spät daheim und wegen seiner Band oft am Proben und Reisen. Ich: abends zwar theoretisch viel früher daheim, aber am liebsten noch lang mit Freunden unterwegs. Und: gewisse Sachen machen wir halt eh lieber allein – ich zum Beispiel meine besten Freundinnen und die Familie in Deutschland besuchen. Unserer Beziehung tut der regelmässige Abstand gut. Wir können uns oft vermissen und bewahren so unsere Schmetterlinge im Bauch.