Es gibt auch gute Entwicklungen in Sachen Corona

In China geht es bergauf

20 neue Infektionen am Samstag, 16 am Sonntag. Diese Zahlen stammen nicht etwa aus einem einzelnen Kanton der Schweiz – sondern aus ganz China. Fast alle Betroffenen waren mit dem Flugzeug Einreisende, die anschliessend sofort isoliert wurden. Dank dieser und anderer strenger Massnahmen gehen die Fallzahlen im Land zurück. Das gilt sogar in der Provinz Hubei, in dem auch Wuhan, das Epizentrum des Ausbruchs liegt. Hier gab es am Sonntag vier neue Fälle. Der Rest der Provinz ist seit dem 5. März komplett frei von neuen Ansteckungen.