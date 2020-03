Wegen Corona duftet es bei LVMH nicht mehr

Desinfektion aufs Haus

Denn in Zeiten des Coronavirus wird das Desinfektionsmittel auch in Frankreich knapp. Pariser Apotheken wiesen ihre Kunden mit Schildern darauf hin, dass Masken und Mittel längst ausverkauft sind. Und was macht ein Mann mit jeder Menge Firmen, die üblicherweise im Sekundentakt Parfüm abfüllen? Er stoppt die Herstellung sämtlicher Düfte und stellt per sofort auf Desinfektionsmittel um.

Nur schon in dieser Woche sollen so rund 12 Tonnen zusammenkommen. Die Ware wird nach Angaben des Unternehmens kostenlos an die französischen Gesundheitsbehörden ausgeteilt, speziell an 39 öffentliche Krankenhäuser in Paris. Martine Hirsch, Leiterin der Häuser in der französischen Hauptstadt, nahm gegenüber der Agence France-Presse Stellung: «Ich möchte LVMH dafür danken, dass sie so schnell reagiert haben. Sie haben uns das Angebot am Samstagabend gemacht und es am Sonntag bestätigt.»