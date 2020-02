Bei der Präsentation des Londoner Label Joseph können die inzwischen reizüberfluteten Sinne wieder zur Ruhe kommen. Wunderbar reduzierte und meisterhaft drapierte Entwürfe in Oversize sind exakt das, was man sich nächste Saison kaufen will. Seit dem Weggang von Designerin Louise Trotter, die jetzt bei Lacoste ist, zeichnet sich die eher unbekannte Susana Clayton für die Kollektionen verantwortlich. Well done! Mit diesem Leckerbissen endet unser erster Tag in Paris. À demain!