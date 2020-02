Boys do it better (sometimes)

5 Basics, die wir in der Männerabteilung finden

An den Schultern extra breit und um die Taille extra locker – oversized Kleider sind super bequem, keine Frage. Aber habt ihr gewusst, dass sich die coolsten Teile oft in der Abteilung unserer maskulinen Artgenossen verstecken? Hier erfahrt ihr, welche das sind!