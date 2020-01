90s Airport-Looks sind die beste Style-Inspiration

French Girls in der Sinn- bzw. Stil-Krise?! Das kann doch eigentlich nicht sein. Influencerin Camille Charrière hat in ihrer Insta-Story gestanden: doch, kommt vor. Den Rettungsring, an dem sie sich jeweils wieder aus dem Inspirationsloch zieht, warf sie aber netterweise direkt hinterher. Und auf dem steht gross und breit: 90s Airport-Looks. Die nämlich googelt die in London lebende Französin, wenn sie vor lauter Klamotten den Look nicht mehr sieht. Da erscheinen dann Liz Hurley, Kate Moss, Cindy Crawford, unendlich viele Levi's-Jeans, schwere Lederjacken und kleine Sonnenbrillen. Wer auf Normcore im Oversize-Format steht, katapultiert sich bei diesem Anblick in Lichtgeschwindigkeit auf Wolke 7.