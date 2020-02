Der Wind pfeift uns derzeit ganz schön um die Ohren. Kein Wunder also, dass wir am allerliebsten in einen dicken Strick-Rolli schlüpfen und den Kragen soweit ins Gesicht ziehen wollen, wie es nur geht. Einziges Problem: Irgendwann hat man sich auch an dem noch so schönen Knit-Piece satt gesehen. Sich deshalb aber in luftigere Stöffchen hüllen? Nicht nötig. Sophie Delafontaine hat nämlich mitgedacht und sich für Longchamp ein ziemlich cleveres Update für die eintönigen Pullover überlegt.