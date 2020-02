Wieso das Statement so wichtig ist

Dass keine einzige Frau für die beste Regie nominiert war, ist keine Seltenheit – für das Jahr 2020 aber eine Schande. In der 92-jährigen Geschichte der Oscars wurden lediglich fünf Regisseurinnen nominiert und nur eine davon hat den Preis gewonnen: Kathryn Bigelow wurde 2010 als beste Regisseurin für «The Hurt Locker» ausgezeichnet! Das Ungleichgewicht besteht also schon lange, aber für Aufsehen sorgte es vor allem in den letzten Jahren. Als Folge von #MeToo und #OscarsSoWhite holte die Academy 2018 deshalb mehr Frauen und «People of Color» in die Jury. Das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber noch keine endgültige Lösung.