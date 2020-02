Das ist der schönste Oscarlook eures Geburtsjahres

Kennt ihr diese Anlässe, an denen ihr schon Wochen vorher grübelt, was ihr anzieht, um am grossen Abend alle in euren Bann zu ziehen? Wir können das zwar nur schwer selbst beurteilen (bisher wurden wir aus uns unerklärlichen Gründen nie eingeladen), aber übersetzt in die Welt der Schönen und Reichen bedeutet das wohl, dass die Oscars genau so ein Event sind. Schliesslich will man umwerfend aussehen, wenn man seinen persönlichen Goldjungen entgegennimmt. Und noch umwerfender, wenn man mit ziemlicher Sicherheit keinen der Preise abräumen wird – vielleicht reicht ja das Outfit, um allen für ein paar Jahre im Gedächtnis zu bleiben?!