So gewagt waren die Looks der BAFTAs 2020

Gar nicht so einfach, im Trubel der Preisverleihungen den Überblick zu behalten. Golden Globes? SAG-Awards? Beides schon vorbei! Am vergangenen Sonntag fanden die Filmpreise der «British Academy of Film and Television Arts», abgekürzt BAFTA, in London statt – sozusagen die Oscars Grossbritanniens. Eine ziemlich grosse Sache also. Und genauso pompös waren auch die Kleider von Scarlett Johansson, Charlize Theron und Co.: Der rote Teppich strotzte vor Pailletten, Spitzen, Federn und Rüschen!