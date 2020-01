Was Männer darüber sagen, dass sie mehr sagen

Und wieder reden Männer – sich raus

Wie enttäuschend und unfair solche Beispiele sind, bleibt heute (zum Glück) nicht mehr unbemerkt. Und so stellte eine Journalistin der New York Times Quentin Tarantino bei der Pressekonferenz in Cannes kurzerhand zur Rede. Auf die Frage, warum die talentierte Margot Robbie in «Once Upon a Time in Hollywood» nur so selten zu sehen sei, folgte seitens des Regisseurs ein unhöfliches «Nun, ich lehne ihre Hypothese einfach ab». Gegenüber IndieWire rechtfertigte er sich später mit den Worten: «Es wurde mehr mit ihr gedreht, aber alle haben an Sequenzen verloren … Es ist nicht ihre Geschichte, es ist Ricks – auch nicht Cliffs. Tate fungiert als engelhafte Präsenz im Film, sie ist ein engelhafter Geist auf Erden, bis zu einem gewissen Grad, sie muss nicht in den Film, sie ist in unseren Herzen.» Und auch im Interview mit Deadline gibt er deutlich zu verstehen, sich bewusst gegen weitere Szenen mit der Schauspielerin entschieden zu haben: