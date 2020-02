Talk of the Town

Die zweifelsohne am sehnsüchtigsten erwartete Show war diejenige von Bottega Veneta, die dritte Hauptkollektion von Fashion’s New It-Boy Daniel Lee. Ein paar hundert Menschen durften live dabei sein, am Samstag um 17.00 Uhr. Ich glücklicher Hampeli zählte dazu. Ich nahm Platz auf den weissen Kuben, die den Laufsteg säumten, beobachtete das Who-is-Who der internationalen Modebranche hereinströmen, hörte die schweren Boots auf dem Boden aufschlagen, das leise Rascheln der Fransen, als die Models zu klassischer Musik durch die weisse Halle schritten. Für gute zehn Minuten herrschte Frieden in meiner kleinen Bubble. Definitiv ein Highlight meiner Zeit in Mailand – und einer dieser ganz persönlichen Pinch-Me-Momente, in denen ich mich frage, wie genau ich es eigentlich hierher geschafft habe.