10 perfekte Orte fürs Valentinsdate

Alle waren da, alle haben in dieser Wanne mit Blick auf den See gelegen, alle haben in dieser Wanne … Is klar, oder? Dem aufmerksamen Leser fällt auf: Die Seerose wird nicht zum ersten Mal erwähnt, sie wurde von schreibenden, romantisch gestimmten Damen in meinem Umfeld eifrig frequentiert. Und ja, man hörte so einiges …

Ich war noch nicht da und habe immer Witze darüber gemacht, wie die Fassade mit den Wannen von Weitem aussehen muss. Sehr … agil? Nun ja, vermutlich spricht da nur der Neid aus mir. Hätte ich eine Reservierung in der Cocon Suite und zu allem Überfluss ein männliches Date am Valentinstag, dann würde ich baden, was das Zeug hält.

Linda Leitner, stv. Channel-Leitung Style, Body & Health