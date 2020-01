Wann und wo haben wir den Spass am Baden verloren?

Entspannen neu lernen

Setzen wir uns nach der konstanten Bespassung also in eine Badewanne, kommt uns das natürlich schnell sterbenslangweilig vor. Im schlimmsten Fall hören wir dann auch noch die letzten Tropfen vom Hahn ins Wasser plätschern und die Strassenbahn am Haus vorbeirauschen. Statt vor Langeweile aber gleich den Laptop wieder aufzuklappen, sollten wir uns lieber ein Beispiel an unseren Leinwandhelden nehmen und Musik anschmeissen. Schliesst die Augen, lauscht den Klängen eurer Lieblingsband und schon – ihr werdet es kaum glauben – wird euer Bad einem überteuerten Digital-Detox-Retreat gleich. Um dem Alltag mal wieder ein bisschen mehr zu entfliehen, dient ein warmes Bad nämlich doch als eine gute Option. Und hey, es muss ja nicht gleich eine ganze Stunde sein, die ihr in der Wanne verbringt. 15 Minuten reichen für den Anfang. Ihr werdet sehen, eine kleine Auszeit vom Non-Stop-Entertainment tut am Ende eben doch gut.