Abnehmen ohne Stress

Wie kann ich die erhöhte Ausschüttung an Cortisol verhindern?

So weit, so gut. Aber wie können wir das nun verhindern? Gerade jobbedingt lassen sich die meisten Stresssituationen nicht umgehen, ohne den Arbeitgeber zu verärgern. Darum: Abseits des Jobs so viel Entspannung wie möglich schaffen. Um den Körper nach einem stressigen Tag herunterzufahren, hilft beruhigende Musik, aber auch körperliche Aktivitäten in Form von langen Spaziergängen oder Yoga. Wer seinem Körper dauerhaft eine Extraportion an Entspannung und Ausgeglichenheit liefern möchte, dem kann es helfen, zu meditieren. Wenn trotz der Mühen manchmal einfach keine Auszeit in Sicht ist, hilft dieses simple Notfallprogramm: Einfach ganz tief ein- und ausatmen. Klingt banal, ist aber enorm effektiv. Durch die ruhige Atmung produziert der Körper deutlich weniger Cortisol und verbrennt somit endlich wieder mehr Kalorien. Hallo Bikinifigur!