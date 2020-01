Kurzurlaub im Off – 5 Tage ohne Instagram

Vor kurzem bin deshalb verreist. Weg von Instagram. Wir lassen mein #NoInsta-Erlebnis Revue passieren und setzen zeitlich gleich vor der Abreise ins Off an. Am Samstag vor Weihnachten kam ich früh aus den Federn, um das Last-Minute-Geschenke-Chaos möglichst stressfrei zu überstehen. Nach dem Frühstück entschied ich mich spontan für einen 10-Minuten-Powernap. Statt auf den Wecker tippte mein Daumen aber auf die Insta-App. Mein Feed führte mich auf das Profil von Gilda Ambrosio, das mich wiederum zu einem Video von deren Freundin brachte und ehe mich versah, riss mich eine Flut an Posts und Stories in die Tiefen von Instagram. Zunächst behielt ich die Kontrolle, dann wars irgendwie, als würde ich wie eine neugierige Taucherin unter Wasser schwimmen, bis mir der Sauerstoff ausging und ich leicht erschöpft zurück an die Oberfläche kam.