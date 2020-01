So verschwinden Periodenflecken aus dem Slip

Eiskalt

Okay, jetzt heisst es stark sein: Wenn ihr bemerkt, dass es passiert ist, heisst es reagieren. Denn je flüssiger das Blut ist, desto einfacher ist es, den Fleck wieder zu entfernen. Das kann auch mal bedeuten, mitten in der Nacht aufzustehen, das Bettlaken zu packen und es mit – Achtung – eiskaltem Wasser auszuspülen. Ist das angenehm, sich aus dem warmen Bett zu quälen? Nö. Ist es das Einzige, was sofort hilft? So siehts aus. Warmes Wasser würde die Eiweisse im Blut gerinnen lassen und es dementsprechend noch schwieriger machen, den Fleck zu entfernen. Übrigens: Auch wenn es eigentlich schon zu spät ist und das Blut bereits Zeit hatte, zu gerinnen, sollte kaltes Wasser der erste Schritt zur Fleckenbehandlung sein. Weiter geht es dann so: