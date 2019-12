So stimmen wir unsere Skin Care auf den Zyklus ab

II Ovulation: Tag 14

Läuft alles wie am Schnürchen, startet die reife Eizelle um den 14. Tag des Menstruationszyklus vom Eierstock Richtung Gebärmutter. Dass wir jetzt besonders fruchtbar sind, sieht man uns förmlich an: Der hohe Östrogenspiegel direkt vor dem Eisprung wirkt sich positiv auf das Hautbild aus. «Ist viel Östrogen im Blut, sind auch viele Bindungseiweisse vorhanden, die das hohe Volumen an Hormonen abfangen. Sie halten während dieser Zeit auch das Hormon Testosteron in Schach, das oft mit unreiner Haut in Verbindung gebracht wird», sagt Dr. Laser. Danke, Bindungseiweisse! Wir müssen also nicht mehr viel machen ausser sanft weiterpflegen und das Strahlen von innen nach aussen verstärken. Die Foundation kann im Necessaire bleiben, wir beschränken uns auf ein Glow-Serum.

Das sagt die Haut-Expertin Cornelia Fäh: «Nach der Regelblutung verbessert sich der Teint sichtlich. Die meisten Frauen fühlen sich um den Eisprung allgemein am wohlsten in ihrer Haut. Jetzt lohnt sich das Auftragen einer guten Gesichtsmaske, weil die Balance von Feuchtigkeit und Öl ideal ist.»