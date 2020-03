So wirkt sich der Virus auf die Modeindustrie aus

Der Experte kann sich das erklären: «Das Konsumverhalten von Menschen hat verschiedene Motive in allen Bereichen des Lebens. Und das Motiv, um Mode zu kaufen – sich zu zeigen, etwas für den Ausgang zu haben oder im Büro gut auszusehen – ist aus gegebenem Anlass im Moment nicht so wichtig. Auch die Konsumstimmung ist getrübt. Die Leute haben Angst und orientieren sich mehr in Richtung Sicherheit. Das heisst im Klartext: Weniger ausgeben, mehr sparen, so wenig wie möglich rausgehen.» Die Onlinehändler gehören dementsprechend zu den wenigen, die die Krise noch nicht so hart trifft. Doch die Stimmung ist auch hier auf dem Tiefpunkt.