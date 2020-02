Wenn ein Virus die Mode befällt

Seitdem China Ende Dezember über eine neue Lungenkrankheit informierte, sind rund 80’000 Menschen daran erkrankt, die Zahl der Todesopfer liegt bei etwa 3’000 (Stand 25. Februar 2020). Das Coronavirus greift um sich und betrifft längst mehr als nur Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Während der «Big 4» Fashion Weeks, die am 18. Februar in New York starteten, ist die Angst allgegenwärtig. Grosse Menschenmassen von überall aus der Welt, zusammengepfercht in kleinen Räumen – dass Sorge herrscht, ist verständlich.