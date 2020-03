Wie ihr es vermeidet, euch ins Gesicht zu fassen

Taschentuch als Barriere

Wenn ihr euch dann doch mal so richtig kratzen müsst und keine Möglichkeit habt, euch zuvor die Hände zu waschen oder sie zu desinfizieren, nehmt ein Taschentuch als Schutzschild. So verteilt ihr nicht die ganzen Keime, die sich auf den Händen tummeln, in eurem Gesicht.