Ich denke, also bin ich – unsicher, unzufrieden, traurig

Fälschlicherweise gehen die meisten Overthinker davon aus, dass das Zerdenken und Grübeln sie zwar durch einen dunkel Tunnel, am Ende aber ans Licht, also zu einer Lösung ihrer Probleme und Unsicherheiten führen wird. Dass sie damit in der Realität in eine negativ Spirale gerissen werden, die sie nur trauriger, unfokussierter und in extremen Fällen sogar depressiv machen kann, ist ihnen erst mal nicht bewusst. Und nun?