So viele Probleme – was ist die Lösung? Was hilft effektiv gegen trockene Augen?

Am besten geht man zu allererst zum Augenarzt, und zwar zu einem, der sich auf trockene Augen spezialisiert hat, und lässt die Ursachen abklären. In 90% der Fälle werden wie gesagt die verstopften Drüsen schuld sein. Es kommt aber unter anderem auch das «Sjörgen-Syndrom» infrage, bei dem nicht die Meibom-, sondern die Tränendrüsen zu wenig Flüssigkeit produzieren. Eine gründliche Untersuchung ist also wichtig. Und dann wird behandelt.