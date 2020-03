In Restaurants, Wohnungen oder Pariser In-Hotels – wohin man in Frankreich auch schaut, das Foto einer bestimmten Madame erspäht man fast überall: Jane Birkin. Dabei ist die Schauspielerin und Stilikone in Wirklichkeit gar keine Französin, sondern charmante Britin. Mit ihrer skandalösen Beziehung zu Serge Gainsbourg, den Stirnfransen und ihrem perfekt gehauchten «je t’aime» geht die Wahl-Französin am Ende dann aber eben doch als unser liebstes French-Girl durch. Eine Meinung, mit der wir ganz und gar nicht alleine dastehen. Immerhin benannte das in Paris gegründete Label Hermés mit der Birkin Bag eine der begehrtesten Handtaschen der Welt nach ihr. Und auch ausserhalb der europäischen Grenzen wird der herausragend gute Stil der 73-Jährigen noch immer hoch gehandelt. Wer sich (neben uns) und Promis wie Alexa Chung ebenfalls als bekennender Jane-Birkin-Fan outet, ist Manrepeller-Gründerin Leandra Medine.