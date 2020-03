Die Logostrumpfhose macht uns finanziell stabil

Genau genommen braucht es ausser einem grossen, weissen Baumwollhemd (idealerweise vom Vater, Freund oder aus einem anderen Schrank eurer Wahl gestohlen, weil kostenlos) nämlich: gar nichts. Abgesehen vom Smartphone natürlich, um das vorhin schon erwähnte Foto des Ensembles im Anschluss auf Instagram zu posten. Das begrenzt die Kosten des gesamten Outfits auf den Preis der Strumpfhose – ungefähr 10 bis 20 Prozent von dem, was ansonsten allein die Tasche des jeweiligen Designers gekostet hätte. Ein echtes Schnäppchen also! Schön, man muss sich komplett umziehen, sobald das reale Leben wieder ruft. Aber wie sagt man so schön: Instagram, or it didn’t happen.

