Das Wochenende startet in Paris am Freitagabend mit der Show von Celine, die mehr an ein Rockkonzert erinnert, als an die Modewoche. Die Location dazu ist das auf der Place Vauban aufgestellte Zelt, das einen Seite hin mit grossen Fenstern versehen ist, die den Zuschauern einen Blick auf die nächtliche Stadt bieten. Das Set besteht aus einer leuchtenden, sich bewegenden Installation, die auf das alte Celine-Logo referiert.