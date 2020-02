Sneaker, die nie von unseren Strassen verschwinden

Machen wir uns nichts vor: In Streetwear-Kreisen haben Sneaker längst einstige Statussymbole wie teure Uhren oder Taschen abgelöst. Limitierte Editionen oder Kooperationen mit Designern können gut und gerne mal ein kleines Vermögen kosten. Doch zwischen Balenciagas Dad Sneakers und McQueens Plateausohlen, befinden sich im XXL-Schuhregal eines jeden Turnschuh-Fans immer auch gewisse Klassiker. Und die übertreffen mit ihrer Authentizität (weil für die Strasse gemacht und so) tatsächlich jedes noch so kostbare Modell.