Warum sich ein Dreier immer lohnt

In kleinen Grüppchen flanieren die Models über den verspiegelten Boden. Es ist eine futuristische Luxus-Version eines Schulhof-Szenarios – die Chanel-Girls, eingehakt, vereint. Kein noch so süsser Junge kann sie aus der Bahn werfen, kein lästerndes Weib aus der Parallelklasse. Auf der Paris Fashion Week schliesst Gigi Hadid die Chanel-Show im Grad Palais, zu ihrer Linken hakt sich Mona Tougaard unter, rechts hält sich Gigi an Hyunji Shin. Der American Dream flankiert von einer Asiatin und einer Dänin mit äthiopischen Wurzeln – die Chanel-Girl-Gang ist eine von Welt. Eine, die zusammenhält, wenn es hart auf hart kommt. Eine kleine Liebes-Armee, eine Gruppe. Als soziale Gruppe gilt in Soziologie und Psychologie in der Regel ein Menschenhaufen ab drei Personen. Zwei sind ein Paar, zwei sind gut, drei sind besser.