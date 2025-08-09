Die Action steuern durch Luzides Träumen

Zuallererst: Es gibt nicht nur traumhafte Orgasmen, es gibt auch Orgasmen im Traum. Sich mit Jon Snow auf einem Bärenfell wälzen und funkensprühend die Schwerter kreuzen, während drei Drachen über einem kreisen, könnte klappen, WENN man luzides Träumen beherrscht: Bei dieser Methode wird der träumenden Person klar, dass sie träumt – sie hat somit ein gewisses Mass an Kontrolle über das Geschehen. Viele wollen fliegen oder unsichtbar werden lernen. Aber im Schlaf Sex zu haben, wie und mit wem man will, ist mindestens genauso gut. Wenn nicht besser.

Von nichts kommt nichts. Wie im echten Leben muss man sich um seine Sexualpartner und einen guten Flow bemühen. Ein Trick, um luzides Träumen herbeizuführen: Vor dem Einschlafen intensiv die Hände anzustarren und sich selbst immer wieder zu sagen «Wenn ich schlafe, werde ich meine Hände sehen und realisieren, dass ich träume», könnte helfen. Die Hände kann man dann ja direkt einsetzen.