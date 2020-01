Wie können wir unser Bauchgefühl stärken?

Bauchgefühl, innere Stimme, Unterbewusstsein, Vorahnung – unabhängig davon, welchen Namen wir der Intuition geben, es wissen wahrscheinlich alle, wovon wir reden: In gewissen Situationen ploppt wie aus dem Nichts diese Eingebung auf, ohne dass wir erklären können, woher sie kommt – irgendetwas sagt uns einfach, was zu tun ist. Klar, wir können dann stundenlang die Vor- und Nachteile abwägen und versuchen, eine rationale Lösung zu finden – am Schluss landen wir doch wieder beim ersten Entscheid, der sich auf mysteriöse Weise so richtig anfühlt.