Wie Gratitude uns jetzt alle glücklicher macht

Dankbarkeit hilft beim Einschlafen

Wenn ihr noch keins habt, raten wir euch dazu, ein Gratitude-Journal anzulegen. Wer sich am Abend ein paar Minuten Zeit nimmt und aufschreibt, für was er dankbar ist, schläft länger und besser. 2011 konnte das in einer Studie aus dem Magazin Applied Psychology: Health and Well-Being wissenschaftlich belegt werden.