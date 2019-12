6 Dinge, die wir in der alten Dekade zurück lassen

Meinem Kellerinhalt

Ich habe die unpraktische Angewohnheit, Dinge die ich nicht mehr benötige in meinem Keller unterzustellen, anstatt sie direkt zu entsorgen. Das Problem an der Gesichte: Aus unerklärlichen Gründen verschwinden alte Gartenmöbel, aussortierte Kleiderkisten und der alte Kratzbaum zwar kurzzeitig aus dem Sinn, aber niemals von alleine aus dem Keller. Sie sammeln sich nur und werden immer mehr. Bevor der 1. Januar anbricht, fasse ich mir also ein Herz, miete ein Auto und schaffe all das Zeug auf den Schrottplatz, wo es längst hingehört hätte.

Malin Mueller, Online Editor