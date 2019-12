In Stresssituationen greift Anne Hathaway zu Stift und Notizbuch, stellt auf ihrem Handy den Timer auf zwölf Minuten, und zündet eine Kerze an. Dann schreibt sie all ihre Sorgen und Herausforderungen, die sie beschäftigen, nieder. «Spuck einfach alles raus», sag sie. Und dann? «Du liest es nicht», sagt sie – «sobald der Timer erklingt, reisst du die Seite aus dem Buch und lässt sie in Rauch aufgehen» Und zwar wortwörtlich: «Zünde das Papier mit der Kerze an – und all Deine Sorgen, Nöte und Ängste lösen sich auf …»