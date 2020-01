Das sagt die Farbe unseres Urins über uns aus

Alles Umschreiben hilft hier nichts. Geht es um den Blick in die Kloschüssel, müssen wir Klartext reden: Unser Urin ist nicht immer einfach hellgelb. So, jetzt ist raus, was wir alle längst wussten. Die Farbskala bewegt sich von fast klar bis hin zu – naja – Farbtönen, die wir bei unseren Körperausscheidungen so nicht vermutet hätten. Grünlich, bräunlich, orange – ist das alles noch normal? Wir haben mit einem Experten gesprochen, um diese Frage zu klären. Präventionsmediziner Dr. med. Johannes Gutwald vom Arzthaus Zürich City verrät, was die Farbe unseres Urins über unsere Gesundheit verrät.