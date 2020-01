Daran erkennst du, dass du zu viel Alkohol trinkst

Nachschenken, bitte?

Für risikoarmen oder -reichen Alkoholkonsum gibt es klare Grenzwerte: Bei Frauen liegt der bei 12 Gramm reinen Alkohols pro Tag, bei zwei alkoholfreien Tagen in der Woche. Sollen wir das grosse Fragezeichen in eurem Kopf mal in Wein umrechnen? Achtung, es wird frustrierend, denn die Antwort lautet: ein Glas. Wer sich also mehrmals in der Woche nachschenkt, sollte hellhörig werden.