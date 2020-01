Wie wir den Dry January überstehen

Mindestens so populär wie der sich alljährlich wiederholende Verzicht auf tierische Produkte ist inzwischen der sogenannte Dry January. Wie sein Name schon verrät, geht es darum, im Januar trocken zu bleiben. Und nach all den feuchtfröhlichen Events des Jahresendes sollte uns die Abstinenz gar nicht mal so schwerfallen – eigentlich. Denn auch zu Jahresbeginn wimmelt es nur so vor verlockenden Situationen, in denen wir am liebsten sofort wieder zum Weinglas greifen würden. Da wäre zum Beispiel die Rückkehr in den stressigen Job, die Wiedersehensfreunde der Lieblingskollegen und, und, und. Damit wir aber eben NICHT schon gleich beim nächstmöglichen Szenario in die Alkohol-Falle tappen, haben wir für euch den (theoretisch) ultimativen Guide zum trocken bleiben erstellt.