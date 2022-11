Was tägliches Dehnen der Hüfte mit dem Kopf macht

Das nach ein paar Minuten Dehnen? So einfach? Come on, ruft die Hinterkopfstimme mit einer betont unbeeindruckten Attitude eines Lederjacke-tragenden Thomas Hayo. Diese Stimme soll sich aber nicht so haben. Es stimmt. Haben wir hier bereits mal eruiert: Das passiert mit dem Körper, wenn man täglich dehnt. Kurz zusammengefasst: Wer sehr unbeweglich ist, der bekommt auf kurz oder lang Probleme mit den Gelenken und dem fällt vieles schwer – etwa, sich zu bücken, um etwas aufzuheben, sich zu strecken, um ins oberste Regal zu greifen oder an die Füsse heranzukommen, um Socken anzuziehen.