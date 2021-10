Einsam? Wie man im Alter neue Freunde findet

STYLE: Michel Thür, gibt es viele Menschen, die einsam sind?

Michel Thür: Ich bemerke tatsächlich einen enormen Anstieg an einsamen Menschen. Erkennbar ist das auf vielen Ebenen. Man muss jedoch auch unterscheiden, ob jemand alleine ist oder einsam. Viele Menschen können damit leben, alleine zu sein, sind jedoch nicht einsam. Andere wiederum leiden darunter, allein zu sein und vereinsamen. Das macht mich sehr betroffen.



Hat sich die Einsamkeit durch die Pandemie verstärkt?

Oh ja, das kann ich auf jeden Fall bezeugen. Angefangen hat es mit «Social Distancing» wo man gebeten wurde, zu Hause zu bleiben und mittlerweile trennen sich die Gruppen in «geimpft» und «nicht-geimpft». Dies führt sogar zu Streitigkeiten innerhalb von Familien. Keine schöne Sache!



Warum wird es schwieriger, im Alter neue Freunde zu finden?

Mit zunehmendem Alter sammeln wir nicht nur unzählige Erfahrungen, sondern festigen uns auch in unserem Charakter. Wir wissen, was wir wollen und oft auch, was wir nicht wollen. Da wird es schwierig, Kompromisse einzugehen. Zudem gewinnt bei Kompromissen meist keiner, denn da «trifft man sich in der Mitte» und so sind beide unbefriedigt.