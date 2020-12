Spalten die Einschränkungen unsere Freundschaften?

Es ist wie mit den Corona-Zahlen: Wir müssen offenlegen, was zu viel ist. Es ist unumstösslich, Gefühle ganz transparent zu formulieren und das Verhalten der anderen nicht zu werten. Hinter dem Rücken von Freunden und Familie einen stillen Rumpelstilzchen-Tanz aufzuführen, bringt einen nur unnötig in Rage. Was stattdessen hilft: Ein ehrliches Gespräch darüber, wie es einem im Augenblick mit der Pandemie geht. Womit man die meisten Schwierigkeiten hat. Woran man selbst arbeitet und was einem jetzt hilft. Jedem fällt etwas anderes schwer. Bars haben nicht mehr superlang auf? Na und? Ist doch ganz nett? Manchen fehlt diese soziale Komponente ganz ungemein. Wieder andere kriegen ihren Kopf nicht frei und schaffen es trotz neu gewonnener Freizeit nicht, sich zu melden. Auch wenn man vieles oder gar alles selbst mitnichten nachvollziehen kann: Gegen Groll hilft nur mitfühlen. Oder zumindest der Versuch.

Und muss man dem Superspreader zum nächsten Kaffee dennoch absagen, weil einem unwohl ist, ist es ganz wichtig, zu verdeutlichen, dass diese Distanz nichts mit dem Menschen an sich und der Beziehung zu tun hat. Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen – und in diesem Fall bedeutet das: so viel Empathie wie möglich.