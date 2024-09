Diese Frage beantwortet die New Yorker Beziehungsexpertin Dr. Jane Greer in ihrem Selbsthilfe-Buch «What about Me? Stop Selfishness from Ruining Your Relationship». Das grösste Problem an einem Streit besteht für die Autorin leider genau darin, dass jeder seine eigene Wut kundtun will. Das loswerden, was einen SELBST stört. Und die Schuld daran? Schieben wir sowieso auf den anderen. Der fühlt sich angegriffen – es kracht. Den Ärger also doch lieber in sich reinfressen?! Nein. Die Expertin verrät aber, wie man ihn am besten in Worte fasst.