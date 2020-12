Drinks mixen zu Hause – mit diesen Tipps vom Profi

Style: Fabian, du bist Koch und hast als Barkeeper gearbeitet. Was machen die meisten Leute falsch, wenn Sie zu Hause Cocktails mixen?

Fabian Gysling: Die Hemmschwelle ist recht gross, um es überhaupt zu versuchen. Es braucht Zutaten, die man nicht einfach so im Kühlschrank hat, dazu besitzen die wenigsten Barkeeper-Utensilien – und schliesslich fehlt vielen die Geduld dazu. Man will einfach schnell eine Flasche öffnen.