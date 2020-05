Wie ihr das Leben eurer Kräuter verlängert? Na so!

Es drängt, wie bei so vielen Beziehungen, die grosse Frage nach dem «Warum?» in den Raum. Wir können euch beruhigen, es liegt nicht an euch, es liegt an ihnen. Viel mehr: ihren Wurzeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Damit Basilikum, Peterli, Rosmarin & Co. uns so richtig anlachen, prächtig und nach «der Blüte ihres Lebens» aussehen, werden nämlich viel zu viele Pflänzchen in ein und denselben kleinen Plastiktopf gestopft. Wie ein frisiertes Dating-Profil quasi. Es wird gemogelt bis sich die Balken beigen, Hauptsache es gibt ein Match. Weg vom Markt, Jackpot.

Und was nun aber so schön prall und saftig aussah, ist in Wahrheit ein schmerzlich eingepferchtes Knäuel an Pflanzen, deren Wurzeln sich vor lauter Suche nach Raum und Nährstoffen zu einem wirren Knoten verstrickt haben.