Der Abstand ist das Problem

Wir würden aber nicht in Coronazeiten leben, wenn es damit getan wäre. Genau, die Gefahren lauern auch an anderen Orten. Oder besser gesagt, in unserem Verhalten. Dem Abstand, zum Beispiel. Wenn das Caquelon der Mittelpunkt des Geschehens ist, sitzt man Schulter an Schulter. Findige Gastronomen reichen deshalb extra lange Gabeln. Eine weitere Lösung könnten mehrere Caquelons sein, die sich jeweils ein Duo teilt. Oder man verwendet zwei unterschiedliche Gabeln – eine zum Tunken, eine zum Essen.