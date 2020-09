Hoch lebe das Leben in Unsicherheit

Der Drang nach Sicherheit macht Druck

Das ist natürlich alles vollkommen menschlich. Kaum etwas hassen wir mehr als unvorhersehbare Gefahren. Deshalb versuchen wir 24/7, unser Leben in Sicherheit zu wahren: Geld lagern wir in bewachten Banken, gegen Krankheiten entwickeln wir Impfstoffe, gegen Angriffe schaffen wir Waffen. So geniessen wir die Illusion eines sicheren Lebens, bis die Banken in eine Finanzkrise stürzen, die Impfstoffe bedrohende Nebenwirkungen aufweisen und die Waffen plötzlich auf uns selbst gerichtet sind. Nichts im Leben ist wirklich sicher, nichts in Stein gemeisselt – und das macht Angst.