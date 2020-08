Das Herz rast, die Hände werden feucht, das Atmen fällt schwer – so drängt sie sich auf, so plagt sie uns. Sind wir Situationen ausgesetzt, die mit Leistung oder grossem Druck einhergehen, verfallen wir manchmal der inneren Unruhe. Verfallen der Nervosität.



Wie sie sich anfühlt? Kennen wir von Vorstellungsrunden, Wettkämpfen oder ersten Dates. Und was in unpassenden Momenten geschieht, demonstriert Lindsay Lohan im Teenie-Streifen «Mean Girls», als sie vor ihrem Schwarm Aaron Samuels (Jonathan Bennett) vor lauter Nervosität statt «cool» oder «great» nur die Wortschöpfung «grool» über die Lippen bringt. Gestotter, Blackouts, wirres Geschwafel in unsicherem Sopran – vertraute Szenen aus dem eigenen Leben in der Rolle des nervösen Selbst. Rückblickend dienen diese Peinlichkeiten immerhin als Anekdoten.