Style: Michel Thür, was genau macht ein holistischer Liebes- und Beziehungscoach?

Michel Thür: Holistisch bedeutet ganzheitlich. In erster Linie verschaffe ich meinen Klienten Klarheit. Das kann ich aber nicht alleine. Wer zu mir kommt, muss bereit sein, an sich zu arbeiten und auch etwas für sein Glück zu tun.